CZN Burak'ın başı bahis siteleriyle dertte
Ünlü fenomenin görsellerini kullanan bahis siteleri bu yolla vatandaşları tuzağına düşürüyor.
Gündem 27.10.2023, 09:53
Bir bahis sitesi, Özdemir’in Kudüs ziyaretinden videolarından bir kolaj hazırladı.
Ayrıca yapay zekâ sayesinde fenomeni konuşturarak internet kullanıcılarını kumara yönlendirdi.
Özdemir, konuyu mahkemeye taşıdığını ama sonuçsuz kaldığını belirtti: “Mahkemeye kaç kere başvurduk, sonuç alamıyoruz. IP adreslerini devamlı değiştiriyorlar. Geçen gün birisi ‘Reklamını gördüm, kumar oynadım’ dedi. Beni o kadar mağdur ediyorlar ki... Videomu, fotoğrafımı kullanıyorlar. Kumar ve bahis sitelerinin örgütü beni ağına düşürmüş ve hiçbir şey yapamıyorum. Kim olduklarını bilmiyorum. Başıma bela oldular ve durmuyorlar. Hayatımda bırakın kumar oynamayı, okeyi bile bilmem. Örgüt kurmuşlar ve yapay zekâ kullanarak internet kullanıcılarını avlıyorlar.”
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