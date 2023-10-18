Cüneyd Zapsu'dan İsrailli bakanın sözlerine kınama

İsrail Savunma Bakanının Filistinliler için, "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz" şeklindeki ifadelerine tepkiler artmaya devam ediyor.

İş insanı Cüneyd Zapsu, İsrailli bakanın bu sözlerinin herkes tarafından kınanması gerektiğini ifade etti.

Youtube'daki kanalı üzerinden bir açıklama yapan Zapsu şunları söyledi:

Bir, sözümona Bakanın insanlara “hayvan” dediği, kulaklarıma inanamadım. Kendi ülkesinde ve tüm dünyada herkes bu söyleneni kınamalıdır. Yapılmazsa o zaman tüm insan haklarını her şeyi unutalım. Her şey ikiyüzlü ve bizler o ‘müthiş medeni’ batı demokrasilerimize mahkumuz. Ve bu bakanın hayvanlar da umurunda değil. Onların sevgi hak ettiğini ya da en azından bakıma, düzgün yaklaşıma muhtaç olduklarını bilmiyor.

İSRAİLLİ BAKAN NE DEMİŞTİ?

İsrail Savunma Bakanı Gallant, “Elektrik, gıda ve yakıt olmayacak. İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz” ifadesini kullanmıştı.