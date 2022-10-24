Cumhuriyetin 100. yılında TSK'ya yerli mühimmatlar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) çeşitli mühimmatlar ve yeni füze sistemleri üretmeye devam ediyor.

25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan SAHA Expo Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı bu iki kurumun çalışmalarını sergileyeceği mekan olacak.

YERLİ ÜRETİM SOM FÜZELERİ TEST AŞAMASINDA

Milli ve özgün bir şekilde nitelendirilen Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat (SOM) füzelerinin üretim süreci devam ettirilecek. Bu füzeler Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na aktarılacak.

SOM füzelerinin hedefleri 250 kilometre uzaklıktan yüksek hassasiyet eşliğinde imha edebildiği açıklandı. Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılacağı duyurulan bir diğer ürün ise SOM-B2.

Bu füze ardışık delici harp başlığına sahip. Ayrıca SOM-B2'nin suyun üstünde hareket eden hedefleri ne kadar iyi vurabildiğini tespit edebilmek amacıyla çeşitli testler (uçuş ve atış testleri) yapılacak.

BOZDOĞAN VE GÖKDOĞAN'DA GERİ SAYIM

Göktuğ isimli füze sistemlerinin önemli iki parçası olan Bozdoğan ve Gökdoğan için yapılan çalışmaların sonuna gelindi. Bozdoğan 'görüş içi füzesi' olarak adlandırılıyor. Gökdoğan ise 'görüş ötesi' füzesi şeklinde isimlendiriliyor. Bu iki düzenek önümüzdeki yıl envantere eklenecek.

Siper Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi isimli proje SAGE, TÜBİTAK, ASELSAN VE ROKETSAN'ın imzasını taşıyor. 2023 yılında Ürün-2 atışlı testin icrası, tasarım kontrolü, tasarım doğrulaması ve entegrasyon faaliyetleri bu dört kurumun odak noktası olacak.

Bombaların etki alanlarını ve hassasiyetini artıran güdüm kitleri için hazırlanan projeler TÜBİTAK ile SAGE'nin sorumluluğunda. HGK-82, HGK-83 ve KGK 82/83 güdüm kitlerinin seri üretimleri ile 'Güdüm Kitleri İyileştirme ve Geliştirme Projesi' çalışmaları devam edecek. Bu projelerde lazerlerin ve diğer arayıcı başlıkların daha kaliteli ve daha hızlı bir şekilde üretilmesi amaçlanıyor.

KUZGUN SAHAYA ÇIKIYOR

Termobarik harp başlığı eşliğinde üretilen SARB-83'nin seri üretim faaliyetleri de devam ettirilecek. Kendisinin ardışık delicili uçak bombası var. Bu bombalar kanatlı güdüm ve hassas güdüm kitleriyle kullanılabilecek. Yeni nesil güdüm kiti olarak tanımlanan Gökçe'nin de prototip üretimleri sürdürülecek.

Müşterek, modern ve milli mühimmat konsepti ile tasarımına başlanan Kuzgun mühimmatının SİHA versiyonunun prototip üretimleri ile uçuş testlerinin tamamlandığı belirtildi. Platform hazırlıklarının tamamlanmasının ardından atışlı testlerin de gerçekleştirileceği basına verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Kaynak: Karar