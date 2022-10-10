Cumhuriyet gazetesi icazet törenine nefret kustu
Hafızlıklarını İsmailağa Kur'an Kursu'nda tamamlayan 82 öğrenci için Fatih Camii'nde hafızlık icazet töreni düzenlendi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, kalabalık cemaat eşliğinde hafızlık belgelerini aldı. Ancak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamalarına destek veren Cumhuriyet gazetesi, hafızlar için düzenlenen törene ise nefret kustu. Gazete konuyla ilgili haberini ise "Laik yaşam tehlike altında" manşetiyle okuyucularına duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifi, kamuoyunun gündemine oturdu. Ancak teklif, CHP içinde ve muhalefetin seküler kesimlerinde tartışmalara neden oldu. Özellikle CHP'ye yakınlığı ile bilinen medya kuruluşlarında, bu karar önce laiklik endişesiyle eleştirilirken daha Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları gelmişti. Ancak CHP Lideri'nin bu kararına destek kısa sürdü.
MANŞETTEN VERDİLER
Cumhuriyet gazetesi bugün manşetinde İstanbul'da bir Kur'an kursundaki öğrencileri hedef aldı.
LAİK YAŞAM TEHLİKE ALTINDAYMIŞ
Kur'an kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi. Törende Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan yer alırken Cumhuriyet gazetesi tören ile ilişkisini laiklik üzerinden verdi.
Gazete konuyla ilgili haberini ise "Laik yaşam tehlike altında" manşetiyle okuyucularına duyurdu.
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