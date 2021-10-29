Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ve Birleşik Krallık'a ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.
Gündem 29.10.2021, 08:36
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, Erdoğan, 29-31 Ekim'de İtalya Cumhuriyeti'ne, 1-2 Kasım'da Birleşik Krallık'a ziyarette bulunacağı için bu ülkelerden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.
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