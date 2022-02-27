Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ateşkes çağrısı

İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Kalın, "Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz" dedi.