Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Çirkin iftirayı şiddetle reddediyoruz'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Emniyet teşkilatımıza yönelik çirkin iftirayı şiddetle reddediyoruz." dedi.
Gündem 01.11.2022, 13:47
Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Emniyet teşkilatımıza yönelik çirkin iftirayı şiddetle reddediyoruz. Gece gündüz demeden ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimizi hedef alan bu saldırı, kimyasal yalanı gibi, menfur bir siyaset söylemidir ve herkes tarafından kınanmalıdır."
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