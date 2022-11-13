Cumhurbaşkanlığı'na Fuat Oktay vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.
Gündem 13.11.2022, 09:03
Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-16 Kasım'da Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.
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