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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı.

Gündem 21.12.2021, 15:05 21.12.2021, 15:31
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı eğitim ve kültür olacak" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bugün ödül vereceğimiz isimler arasında Teoman Duralı hocamız da bulunuyordu. Malum kendisini iki hafta önce ebediyete uğurladık. Hocamız yerli ve milli duruşu ile, ilim ve irfan ile harmanladığı üslubu ile ülkemizin son dönemlerde yetiştirdiği en önemli ilim adamları arasında yer alıyordu. Hocamızı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Hocamızın Zonguldak'taki Kilyos bölgesindeki düzenleme alanına adını vereceğiz.

Yumuşak güç diye tarif ettiğimiz araçlar yeri geldiğinde askeri güçten, finansal güçten, teknolojik güçten çok daha etkilidir. Günümüzde bunlara internet tabanlı enstrümanlar eklenmiştir. Ne kadar çok kişiyi bünyesinde eritirse eritsin, bu araçlar hala geleneksel kültür ve sanat faaliyetlerinin insan ruhunda bıraktığı etkiyi oluşturmanın çok uzağındadır.  Bir bilgisayara gerekli yazılımı yüklediğinizde roman da yazdırabilir, müzik de besteletebilirsiniz ama bu asla insanın ürettiği kültür ve sanat eseri olamaz. Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz. Bundan sonra kültür, sanat ve aktarıcısı olan eğitim alanlarına yoğunlaşmamız gerekiyor ve yoğunlaşıyoruz. Bunun fiziki mekanlarını inşa ettiğimiz gibi bunun içini de doldurmamız gerekiyor. 

2023 hedeflerimiz, maddi kalkınma unsurlarımız üzerineydi. 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı ise eğitim ve kültür olacaktır. 

Biz ne yalanlarla ne iftiralarla boğuştuğumuzu eserlerle ülkemize ve dünyaya ispat ediyoruz. Şimdi bizim kendi tarihimizi anlatan TV dizileri 150'ye yakın ülkeye ihraç ediliyor. Dünyada ABD'den sonra en fazla dizi ihraç eden ülke durumundayız. Kültür sanat dallarında pek çok başarılı insanımız ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil ediyor. 

Ödüller şöyle;

Bilim kültür: Teoman Duralı, Müzik: İdil Biret, Görsel Sanatlar: Alev Ebuzziya, Sinema: Cüneyt Arkın, Kaligrafi: Etem Çalışkan, Sahaflık: İbrahim Manav, Vefa: Kemal Tahir

Kaynak:Haber Global

#erdoğan #Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni
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