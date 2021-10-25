Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Gündem 25.10.2021, 16:03 25.10.2021, 16:06
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu İtalya'nın Başkenti Roma'da G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek.
Koronavirüsle mücadele de toplantının gündeminde olacak. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak.
Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.
Kamu bankalarının faiz indirimi ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.
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