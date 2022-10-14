Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama yaptı
Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletimiz tüm kurumları ile kısa sürede harekete geçmiş, bölgede gerekli çalışmaları yürütmeye başlamıştır." ifadelerini kullandı.
Gündem 14.10.2022, 22:05
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğünde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletimiz tüm kurumları ile kısa sürede harekete geçmiş, bölgede gerekli çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir.
Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir."
Kaynak: AA
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