Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Reuters'a tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye İletişim Modeli ile ulusal ve uluslararası çapta başarılı çalışmalara imza atan İletişim Başkanlığımızın, İngiltere merkezli Reuters haber ajansı tarafından hedef alınması, bizler için sadece ne kadar doğru yolda olduğumuzun göstergesi ve gurur vesilesidir." ifadelerini kullandı.

This is not the first time that Reuters, an apparatus of perception operations and systematic manipulation targeting Recep Tayyip Erdoğan and Türkiye, publishes misleading and fake news.