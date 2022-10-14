Cumhurbaşkanı'na sunulacak: Başörtüsü için anayasa hazırlığı son aşamada
AK Parti'nin “başörtüsüne anayasal teminat sağlamak” için yaptığı çalışmada sona gelindi. Vatandaşın, kamuda, özel hayatta ve eğitim-öğretim süresince hak ve özgürlüklerden yoksun kalmamasının amaçlandığı taslak çalışma, hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ardından toplantılar ardı ardına düzenlendi.
Adalet Bakanlığı yetkilileri, Ak Parti’li hukukçu kurmaylar ve alanında uzman akademisyenlerden oluşan ekip yoğun mesai yaptı. Ve “başörtüsü serbestisine anayasal güvence getirecek” çalışma tamamladı.
Edinilen bilgiye göre, taslak çalışma hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.
Çalışma ile vatandaşın, kamuda, özel hayatta ve eğitim-öğretim süresince hak ve özgürlüklerden yoksun kalmaması amaçlanacak.
Bu kapsamda “Din ve Vicdan Hürriyeti” başlıklı Anayasa’nın 24'üncü maddesine bir cümle eklenmesinin planlandığı öğrenildi.
Ailenin korunması maddesine ekleme yapılması planlanıyor
Toplantıların bir diğer gündem maddesi de Cumhurbaşkanı’nın işaret ettiği “ailenin korunması” düzenlemesi oldu.
Bu kapsamda mevcutta Anayasa’nın 41'inci maddesinde yer alan ailenin korunması maddesine ekleme yapılması planlanıyor.
İlgili madde içerisinde ailenin kimlerden oluşacağı ve karı-kocanın haklarının neler olduğuna ilişkin bir cümlenin yer alabileceği belirtiliyor.
Düzenlemelere ilişkin nihai kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak toplantının ardından verilmesi bekleniyor.
Çalışma son halini aldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak.
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