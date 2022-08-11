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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Eren Bülbül'ü andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabındna yayımladığı mesajla 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit düşen Eren Bülbül'ü andı.

Gündem 11.08.2022, 17:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Eren Bülbül'ü andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 yıl önce kalleş terör örgütü tarafından şehit edilen kahraman evladımız Eren Bülbül ve kahraman Astsubayımız Ferhat Gedik'in acısı hala yüreğimizde. Tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#Fuat Oktay #eren bülbül #şehit #Trabzon
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