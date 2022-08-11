Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Eren Bülbül'ü andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 yıl önce kalleş terör örgütü tarafından şehit edilen kahraman evladımız Eren Bülbül ve kahraman Astsubayımız Ferhat Gedik'in acısı hala yüreğimizde. Tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

5 yıl önce kalleş terör örgütü tarafından şehit edilen kahraman evladımız #ErenBülbül ve kahraman Astsubayımız #FerhatGedik’in acısı hala yüreğimizde.



Tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.#İyikivarsınEren#iyikivarsınFerhatGedik pic.twitter.com/gO7eHOtHTW — Fuat Oktay (@fuatoktay) August 11, 2022