Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, polisleri ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Esenboğa Havalimanı güzergahında görev yapan polisleri ziyaret etti.
Gündem 10.04.2022, 21:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Esenboğa Havalimanı güzergahında görev yapan polislerin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.
Polislerin üstlendiği görevle her zaman halkın güven ve emniyetini sağladıklarını belirten Oktay, "İyi ki varsınız." dedi.
Fuat Oktay, bir süre sohbet ettiği polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA
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