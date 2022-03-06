Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hazar koridorunu yoğun faaliyete geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan ile diplomatik ilişkilerin 30'uncu yılında, ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendirdi.

Kazakistan'ı ziyaret eden Fuat Oktay, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Oktay, "Demiryolu ve karayolu ulaşımı alanında ortak koridorun geleceğe dönük nasıl daha fonksiyonel hale getirilebileceği ile alakalı çalışmalarımız oldu." dedi.

"Ulaşımın hızlandırılması da gündemde"

Gündemde iki ülke arasındaki ulaşımın hızlandırılması olduğunu da kaydeden Oktay, "Türkiye'den hemen hemen her gün bir ihracat trenimiz bu bölgeye geliyor. Çin'e kadar uzanıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışmaların Hazar Koridoru üzerinde yoğunlaştırıldığını, kapasitenin artırılması ve genişletilmesinin hedeflendiğini aktardı.

İki ülke arasındaki kültür ve tarih bağına vurgu yapan Oktay, Türkistan'ın da bu noktada büyük önem taşıdığını söyledi.