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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Gündem 11.09.2022, 20:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Savaş Borlu ve Harun Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#Fuat Oktay #taziye #şehit askerler
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