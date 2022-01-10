Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı.
Gündem 10.01.2022, 19:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mülki idare amirlerinin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzuru, devletimizin bekası için üstün bir vazife bilinciyle ülkemizin her köşesinde gece gündüz demeden özveriyle çalışan mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Milletimizin huzuru, devletimizin bekası için üstün bir vazife bilinciyle ülkemizin her köşesinde gece gündüz demeden özveriyle çalışan Mülki İdare Amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) January 10, 2022
Kaynak: AA
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