Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mülki idare amirlerinin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzuru, devletimizin bekası için üstün bir vazife bilinciyle ülkemizin her köşesinde gece gündüz demeden özveriyle çalışan mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.