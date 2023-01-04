Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan hac açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli Tanıtım Gecesi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Nisan tarihlerinde Cidde'ye yaptığı ziyaret ve 22 Haziran'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ankara ziyaretiyle yeni bir işbirliği döneminin başladığını söyledi.

Türk-Suudi ikili ilişkilerinin bu yeni dönemde her sahada hızla ivme kazanmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Oktay, şöyle konuştu:

"Kovid salgını sebebiyle verilen aradan sonra vatandaşlarımız, hac farizalarını ve umre ziyaretlerini yeniden ifa edebilmektedir. Kısmet olursa bu yıl pandemi öncesi rakamlara ulaşmayı ve mümkünse aşmayı hedefliyoruz. Hac organizasyonunda gösterdikleri özen için tüm Suudi yetkililere teşekkür ediyorum. Suudi Arabistan'ın hac ve umreyi 2030 Vizyonu'nun ana temalarından biri olarak belirlemiş olması son derece önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve sizler 2023 yılı hac hazırlıkları çerçevesinde Suudi makamlarla üst düzey temasları ve ortak çalışmaları zaten başlatmış durumdasınız. Hac farizası inşallah bu yıl da en güzel, ideal şekilde organize edilecektir. 9 Ocak'ta Cidde'de düzenlenecek Hac Konferansı'nda, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hac talepleri dahil, milletimizin kutsal topraklara teveccühünün kontenjanlara yansıması için gerekli irade ortaya konacaktır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hacca gidecek herkesin haclarının mebrur olmasını Allah'tan niyaz etti.

"Ecdadımız da hac hizmetlerine ve Harameyne büyük ihtimam göstermiştir"

Oktay, haccın, sayısız hikmetleri ve güzellikleri içinde barındıran özel bir yolculuk olduğunu söyledi.

Bu kutsal seferin, dünyaya ait olan şeyleri terk ederek Allah için yola çıkmak, Allah'a hicret etmek ve adeta mahşeri yaşamak anlamına geldiğini belirten Oktay, hacca niyet edip yola düşen Müslümanın, bedeniyle ihrama, ruhuyla takva elbisesine büründüğünü ve hacıların Hz. İbrahim'in teslimiyeti, Hz. İsmail'in vefası, Hz. Hatice'nin tevekkülünü kuşandığını ifade etti.

Oktay, haccın aynı zamanda dilleri, renkleri, ırkları ve ülkeleri farklı yüzbinlerce Müslümanın, ibadet niyetiyle bir araya geldikleri müstesna bir buluşma olduğuna dikkati çekerek, kardeşliği canlı şekilde hissettiren birleştirici bir ibadet olduğunu dile getirdi.

Hac beldelerinin, İslam'ın doğduğu ve Hz. Muhammed'in yaşadığı kutsal topraklar olması açısından tüm Müslümanlar için vazgeçilmez değere sahip olduğunu hatırlatan Oktay, şöyle devam etti:

"Zira Yüce Allah Al-i İmran suresinde şöyle buyuruyor, 'İnsanlar için yapılmış ilk ev, Mekke'de inşa edilen, alemlere bereket ve hidayet kaynağı olan Kabe'dir. Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin Kabe'yi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim bunu inkar ederse bilmelidir ki, Allah bütün alemlerden müstağnidir.' Ecdadımız da hac hizmetlerine ve Harameyne büyük ihtimam göstermiştir. Bunun en açık göstergeleri hac beldelerinde kurulan Osmanlı vakıfları ile sürre-i hümayun ve sürre alayıdır. Bugün de milletimiz hac ibadetine ve mukaddes beldelere hamdolsun büyük teveccüh göstermektedir. Milletimizin başta Mekke, Medine ve Kudüs olmak üzere kutsal coğrafyalara beslediği muhabbet, hac, umre ve ziyaretlere gösterdiği rağbette net şekilde görülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız milletimizin bu ilgisine sistemli hac ve umre hizmetleriyle karşılık vermektedir."

Diyanet İşleri Başkanlığının Türk hacıların hac farizası boyunca ulaşım, konaklama ve sağlık ihtiyaçları gibi tüm hizmetleri planlı bir çalışma ve koordinasyon içinde sunduğuna işaret eden Oktay, Başkanlığın Mekke'de 110 yatak kapasiteli Diyanet Sağlık Merkezi ve sağlık ocaklarıyla yine Arafat, Müzdelife ve Mina'da kurulan sahra sağlık merkezleriyle her adımda hacıların yanında olduğunu ifade etti.

Oktay, hac ve umreyle ilgili tüm iş ve işlemleri vatandaşlara e-Devlet üzerinden sunduklarını hatılatarak, "Hac ön kayıt, kura sonuç, kesin kayıt işlemleri ile eğitim, aşı, pasaport, otel bilgileri ve kafile görevlilerine kadar her bir detayı aşama aşama dijital ortamda sunan altyapımızın dünyada başka bir örneği bulunmuyor." diye konuştu.

Hac ve Umre Rehberi Mobil uygulaması ile de hac ibadetinin ilk anından son anına kadar Başkanlığın Türk hacılara destek verdiğini ifade eden Oktay, hem seyahat hem de eğitim-irşat boyutuyla hac yolculuğunun en iyi şekilde gerçekleştirmesini sağlayan Diyanet İşleri Başkanlığına çalışmaları için teşekkür etti.

Oktay, hac ibadetinin hikmetini kavramak açısından, onu yaşayanların ağzından dinlemek, geçmişte hacca giden büyüklerin hikayelerinde yolculuğa çıkmak ve o günlerle bugünleri karşılaştırmak gerektiğini anlatarak, lansmanı gerçekleştirilen "Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli"nin, Türkiye'nin hac hatıralarını geçmişten günümüze, günümüzden de geleceğe aktarması dolayısıyla önemli bir eser olduğu söyledi.

Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli'nin yapımında emeği geçen Diyanet İşleri Başkanlığına, Devlet Arşivleri Başkanlığına, TRT'ye, Türk Kızılaya, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine ve belgeselin hazırlanmasına katkı verenlere teşekkür eden Oktay, her yaştan vatandaşı Diyanet TV üzerinden yayınlanacak bu belgeseli izlemeye davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, program sonunda hediye ettiği hac kitaplığı setini kabul eden Oktay, eşi Hümeyra Şahin Oktay ve katılımcılarla birlikte Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli'ni izledi.