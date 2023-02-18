Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Evim Yuvan Olsun" uygulamasına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşların barınma sorunlarının çözümüne katkı sağlamak üzere "Evim Yuvan Olsun" uygulamasının hayata geçirildiğini bildirdi.
Oktay, bugünkü basın açıklamasında duyurduğu "Evim Yuvan Olsun" uygulamasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma sorunlarının çözümüne katkı sağlamak üzere “Evim Yuvan Olsun” uygulaması hayata geçirilmiştir.— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 18, 2023
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"Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma sorunlarının çözümüne katkı sağlamak üzere 'Evim Yuvan Olsun' uygulaması hayata geçirilmiştir. Hayırsever insanlarımızın güvenilir bir uygulama ile evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli bir bedelle kiralayarak ihtiyaç sahiplerine sunabilecekleri bir sistemi hayata geçiriyoruz. Ev tahsis etme imkanı olmayan vatandaşlarımıza ise nakdi bağış yolu ile depremzede vatandaşlarımıza barınma desteği verme olanağı tanıyoruz. Katkı sunan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."
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