banner38

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Artan fiyatların, sorunların farkındayız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat AK Parti İl Başkanlığı iftar programında yaptığı konuşmasında iç ve dış politikayla ilgili konulara da değindi.

Gündem 09.04.2022, 09:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Artan fiyatların, sorunların farkındayız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bir taraftan Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimi sona erdirmek için ciddi adımlar atarken bir taraftan da ülkeyi kalkındırma ve güçlendirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Oktay, Yozgat AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

Baba ocağı Yozgat'ta kurulan iftar sofralarına salgın sebebiyle hasret kaldıklarını belirten Oktay, Yozgat'tan yol ve dava arkadaşları ile sıklıkla Ankara'da bir araya geldiklerini, Yozgat'ın yerelden kalkınması için en güçlü şekilde katkı vermeye çalıştıklarını anlattı.

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir ramazan ayına daha yoğun bir gündemle girdiklerini ifade ederek, çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

"Sadece geçtiğimiz birkaç haftada Tokat Havalimanı, Malatya Çevreyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi önemli altyapı yatırımlarının açılışlarını gerçekleştirdik." diyen Oktay, Türkiye'nin bölgesinde yükselen bir değer olmaya, istikrarın ve barışın bayraktarı olarak anılmaya devam ettiğini vurguladı.

- "İç Anadolu'nun ilk ve tek rafting parkuru Yozgat'ta"

Fuat Oktay, "Bir taraftan Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimi sona erdirmek için ciddi adımlar atarken bir taraftan da ülkeyi kalkındırma ve güçlendirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Tüm illerle birlikte Yozgat'ta yapılan yatırımların, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri yönünde atılan adımlarla aralıksız devam ettiğini belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Üreten, kalkınan, göç vermeden bölgede değer oluşturan bir Yozgat hedefiyle tüm kurumlarımız bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaları takip ediyor, vatandaş odaklı bir yaklaşımla daha iyisi için çabalıyoruz. Millet bahçelerimiz, şehir stadyumumuz, Yozgat Süt İşleme Tesisimiz ve Hayvan Borsamız... Organize sanayi bölgelerindeki ilerlemeler, hızlanan TOKİ projeleri ve gençlik merkezleri Yozgat'ta yükselen yatırımlardan sadece birkaçı."

İç Anadolu'nun ilk ve tek rafting parkurunun Yozgat'ta kurulduğuna değinen Oktay, şöyle konuştu:

"Lise Caddesi üzerine 9 bin 800 metrekare alana sahip 'Çok Amaçlı Kütüphane ve Kültür Merkezi' inşa ediliyor. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı artık sizleri ağırlamak için gün sayıyor. Yozgat Havalimanı'nı da tıpkı Tokat Havalimanı gibi şenlik havasında açacağımız günler uzak değil. Tüm bu yatırımlar, Yozgat'ta özel sektör yatırımları ve üretim katbekat arttığı takdirde çok daha anlamlı hale gelecektir."

"Henüz Kovid salgınının etkileri tam anlamıyla geçmemişken bölgemizde yaşanan insani trajediler sebebiyle artan fiyatların, sorunların farkındayız." diyen Oktay, tüm bu olumsuzlukların üstesinden birlikte gelineceğinin altını çizdi.

Bugün Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle gıda arz güvenliğinin ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Oktay, aynı sebeple enerji fiyatlarında yükselişlerin, hayvansal ürünlerde artan taleplerin söz konusu olduğunu belirtti.

Yaşanan gelişmelerin Yozgat'ın üretimini, ihracatını artırmak için hayati fırsatlar sunduğunu ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin, hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin, ticaret erbabımızın yanındayız, yeter ki fırsatları görerek katma değer üretmek için adım atın. Bu yönde atacağınız her adım ülkemize ve şehirlerimize sayısız katkı olarak dönecektir. Bakın biz ısrarla yerli, milli üreten sanayi diyoruz. Tüm sektörlerde yerlilik, millilik diyoruz. Biz ısrarla Türkiye bir üretim üssüne dönüşecek diyerek sanayicimizi desteklerken, 'battık, bittik' diye gerçekleri çarpıtanlar art arda ihracat rekorları kırdığımızda köşesine çekiliyor. Biz bugün de kalkınma diyoruz, illa yatırım, illa üretim, illa istihdam diyoruz. Milletimizin cebini, işini, aşını, ekmeğini düşünüyoruz. Gıda ve fiyat artışları konusunu en kapsamlı ve uzun vadeli şekilde ele alıyoruz."

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay #İftar Programı
Yorumlar (0)
banner35
15
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Newcastle 31 34
15. Brentford 31 33
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 31 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22