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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "6,4'lük deprem bağımsız bir deprem"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem meydana geldiğini, sonrasında yaklaşık 20 artçı deprem yaşandığını bildirdi.

Gündem 20.02.2023, 22:17 20.02.2023, 23:52
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "6,4'lük deprem bağımsız bir deprem"

Oktay, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile açıklamalarda bulundu.

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem meydana geldiğini belirten Oktay, şu bilgileri verdi:

"Bunun 5,8 büyüklüğünde artçısını yaşadık. Yine aynı depremin artçıları devam ediyor. En son aldığım bilgi, 20 civarında artçı olduğu ve bunun da devam edeceği yönünde. İlk andan itibaren ekiplerimiz, bakanlarımız sahada olduğu için anında müdahaleler gerçekleşti. Şu ana kadar 28 ihbar mevcut. Her bir ihbarı tek tek değerlendiriyoruz. Hastanelerimize getirilen 8 yaralımız var."

Kandilli Rasathanesinin tsunami konusunda yaptığı uyarıyı da anımsatan Fuat Oktay, "Kandilli ile görüştük. Bunun iki saatlik standart bir uygulamaları olduğunu ifade ettiler. İki saat içerisinde suyun hareketini takip ettikten sonra bu uyarıyı kaldırdıklarını söylediler. Şu anda böyle bir riskin olmadığını gördükleri için bu uyarı kaldırılmıştır. AFAD da bu uyarıyı kaldırdı." dedi.

"Panik yapacağımız bir durum yok"

Karaçay Barajı ile ilgili ortaya çıkan söylenti üzerine harekete geçtiklerini belirten Oktay, "Şu an itibarıyla alınan bilgiler çerçevesinde herhangi bir risk olmadığını görmüş bulunuyoruz." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bölgede hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulunarak, şunları söyledi:

"Vatandaşlardan gerek eşya almak için gerek herhangi bir şey kontrol etmek için hasarlı binalarına girmemelerini özellikle rica ediyoruz. Lütfen girmeyin. Kendi sağlığınızı düşünün, yakınlarınızı, milletimizi düşünün. Mala gelenin hepsi gelir ama cana gelmesin. Biz burada tüm gelişmeleri yine bakanlarımız, tüm kurumlarımızdan arkadaşlarımız ve tüm ekiplerimizle birlikte yakından taklip ediyoruz. Panik yapacağımız bir durum yok. Kontrolümüz altında. Yeteri kadar ekipmanımız, elemanımız, arama kurtarma personelimiz, iş makinelerimiz ve tüm görevlilerimiz sahada. Herhangi bir sorun olursa en yakındaki güvenlik görevlimize ve AFAD personelimize durumu iletirlerse anında yardımcı olunacaktır."

Kaynak: AA
#Fuat Oktay #Hatay #deprem
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