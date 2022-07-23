Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evlendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hümeyra Şahin'le dünyaevine girdi.
Gündem 23.07.2022, 00:15
Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin'in nikahı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı.
İstanbul'da düzenlenen nikah törenine, çiftin ailesi ve yakınları katıldı.
Kaynak: AA
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