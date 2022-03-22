Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu! 5 bin 64 personel alımı yapılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak için personel alımlarının yapılacağını duyurdu.
Gündem 22.03.2022, 15:18
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
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