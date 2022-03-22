Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu! 5 bin 64 personel alımı yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır" ifadelerini kullandı.