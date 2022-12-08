Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Sakarya'nın Hendek ilçesi Akova, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe ve İzmit ilçesi Yenimahalle (Arızlı), Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Hamzafakıhlı, Rize'nin İkizdere ilçesi Diktaş ile Balıkesir'in Karesi ilçesi Kabakdere mahallelerindeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

Rize'nin İyidere ilçesi Merkez Mahallesi Menderes Caddesi'nde bulunan bazı taşınmazların, ilçe merkezindeki dere yatağının taşkın ve sel riskine karşı ıslahının yapılması amacıyla İyidere Belediye Başkanlığı'nca acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.