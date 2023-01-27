Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü: HÜDA PAR'dan ittifak açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalarda bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ittifaka davet geldiğini söyleyen Yapıcıoğlu, "Şu anda olumsuz bir durum yok" dedi.

Oy potansiyelinin artığını ifade eden HÜDA PAR Lideri seçimlerde hedeflerinin yüzde 3 oy almak olduğunu dile getirdi. HDP'nin kapatılması konusuna ise, "HDP kapatılma uğraşı içerisinde" ifadesini kullandı.

Yapıcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımızla daha önceden de görüştük. Muhtemelen bundan sonra da görüşürüz. İYİ Parti, Saadet ve Gelecek Partisi ile görüştük. Cumhurbaşkanımızla ittifakla ilgili görüştük. AK Parti ile birlikte hareket etme şeklinde okumak mümkün tabii. Cumhurbaşkanımızın teklifi oldu, ittifaka dahil olabilir misiniz, katılır mısınız diye. Yüzyüze de görüşünce şu anda değerlendiriyoruz. Şu anda olumsuz bir durum yok, bakalım hayırlısı olsun.

"İTTİFAKTA TEKNİK KONULARI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Görüşmelerimiz devam ediyor, olumlu sonuçlanırsa, birkaç hafta içerisinde netleşir. İttifakın parça olma ihtimali var bunu zaman gösterecek. Şu anda hiç sorun yok. Şimdi ayrıntıları konuşuyor.

Birkaç ihtimal var. Partilerin ittifak içinde hareket etmelerinin tek bir yöntemi yok. Hem Cumhurbaşkanı hem de parlamento seçimleri var. Kendi başına girmesi, ittifak içinde girmesi ya da karma şekilde girilmesi mümkündür. İttifaka sıcak bakıyoruz, teknik konuları değerlendiriyoruz.

"ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ"

Geçen seçimde de aday çıkarmadık, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağız. Anlaşma olmazsa bakacağız, memleketin menfaatine en uygun ne ise onu yapacağız inşallah.