Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni hicri yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hicri yılı, yayımladığı mesajla kutladı.
Gündem 30.07.2022, 00:29 30.07.2022, 00:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin hicri 1444'üncü yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında Kabe'nin fotoğrafına da yer verdi.
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