Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sivas Kongresi' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gündem 04.09.2022, 13:23 04.09.2022, 14:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında "Kurtuluş Savaşı’nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
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