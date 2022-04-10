Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerin ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Şahin ile Avan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.