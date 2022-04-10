Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerin ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'daki trafik kazasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Gündem 10.04.2022, 18:52 10.04.2022, 18:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Şahin ile Avan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
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