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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye tepki: Tam bir basiretsizlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki kar esaretiyle ilgili "Tuzlanmayan yollarda araçlar kuyruklar oluşturursa bunun sorumluları vardır. Yaşanan tam bir basiretsizliktir" dedi.

Gündem 26.01.2022, 22:44 26.01.2022, 22:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye tepki: Tam bir basiretsizlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. İstanbul'da belediye başkanlığı yapmış biriyim. Tuzlanmayan yollarda araçlar kuyruklar oluşturursa bunun sorumluları vardır. Yol tuzlama ve yol açma çalışmamasından yapılmadığından kaynaklanan sorun. Bunu yapmayanlar belli. Bu bir basiretsizliktir. Tüm tedbirlerinizi almalıydınız. Biz İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz. Ben İçişleri ve Ulaştırma Bakanımı İstanbul'a gönderdim.

Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Meteoroloji ile irtibatlı olarak sorumluluğunda bulunan yollarda gereken önlemleri aldılar. Ben saat 03.00'e kadar işi takip ettim.

Ne yazık ki daha önceki uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetim elinde İstanbul. Biz, İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz.

Burada doğru olmayan ifadeler var. Söylemek istemem ama bir yalan söz konusu. İBB kalkıp Cumhurbaşkanlığından veya Plan Bütçe Başkanlığından talepte bulunur, incelemeler yapılır ve gereken karar alınır. Bunların ödeme süreçleri de bellidir. Şehri yönetme kabiliyetleri olamayanlar engelleniyoruz diyor.

"Tüm belediyeler kendi bütçelerini kendileri oluştururur"

Mesele genel bütçeden alınan payın adaletsiz ve haksız dağıtımı değildir. Tam tersine bu konuda adil, hakkaniyetli ve hukuka uygun dağılım söz konusudur.

Ülkemizdeki tüm belediyeler kendi bütçelerini kendileri oluştururur. Nereye ne kadar harcayacaklarına karar verir. Ben de Belediye Başkanlığı yaptım. Böyle kar, tipi olacak Erdoğan evde yatacak. Yok öyle bir şey!

İş yapmak istiyorsanız kimse sizin önünüzü kesemez. İstanbul'da 2014-1019 döneminde 22 borçlanma dosyası gelmiş, CHP hayır oyu vermiştir. Bunların için tüm metro projeleri vardır. CHP yönetimi ise 50 borçlanma dosyası getirmiş, AK Parti grubu sadece birine hayır oyu vermiştir.

'CHP'li belediyeler engelleniyor' iddiası

Burada mesele parti değil kanun, usul meselesidir. Ülkenin ve şehrin kaynaklarını doğru kullanma hassasiyeti meselesidiri. Biz kimseyi engellemiyoruz. Onlar beceriksizlikleri, kötü yönetimleri sebebiyle belediyeyi borç batağına sokmuştur.

Rabbim 2024'e kadar İstanbul'un yardımcısı olsun diyorum.

İran'ın doğal gaz kesintisi

Biz İBB değiliz. Bizim İran'a kesinlikle borcumuz söz konusu değil. İran Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmede arızadan dolayı 10-15 gün erteleme durumu olacağını söylediler. Şu anda İran'da da kış şartları sert. Onlar da bu durumdan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söylediler. En kötü şartlarda 10 günde süreci atlatırız dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Enerji Bakanlığımız ve BOTAŞ'tan ekip giderek görüşme yapıyor. 10-15 gün içinde doğal gaz akışı devam edecek. Vatandaşımızı korumak durumundayız. Ama saniyede biraz kontrollü gitmek durumundayız. 

#cumhurbaşkanı erdoğan
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