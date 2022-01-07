Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan barınağına ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da hayvan barınağını ziyaret etti. Erdoğan, barınakta yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, bakım ve rehabilitasyon merkezinin maskotu Maylo ile ilgilendi.
Gündem 07.01.2022, 19:08 07.01.2022, 19:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı
Erdoğan gezisi sırasında barınağın maskotu olan 'Maylo' adlı Jack Russell Terrier cinsi köpek ile top atarak oynadı.
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