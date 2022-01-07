Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan barınağına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı

Erdoğan gezisi sırasında barınağın maskotu olan 'Maylo' adlı Jack Russell Terrier cinsi köpek ile top atarak oynadı.