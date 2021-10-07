Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, duygusal paylaşım
Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ile olan bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarından ''Annem'' mesajıyla paylaştı
Gündem 07.10.2021, 22:01 07.10.2021, 22:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, sosyal medya hesaplarından annesi Tenzile Erdoğan ile çekilen bir fotoğrafını "Annem" mesajıyla paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de yaşamını yitirmişti.
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