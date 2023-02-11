Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal için başsağlığı mesajı
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Gündem 11.02.2023, 14:08 11.02.2023, 14:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı, eski bakanlarımızdan Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini yer verdi.
Erdoğan, Baykal'ın kızı ve eşini de telefonla arayarak başsağlığı diledi.
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