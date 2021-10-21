Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayraktar ailesine taziye ziyareti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Gündem 21.10.2021, 18:43 21.10.2021, 18:49
Akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılan Erdoğan, Hadımköy'deki Baykar Savunma üretim tesisine geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Burada Baykar çalışanlarına da hitap Erdoğan, Bayraktar için dua etti.
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