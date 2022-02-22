Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Senegal’de bulunduğu sırada yaptığı görüşmede, Donbas’taki gelişmeleri ve Rusya Güvenlik Konseyi’nin Olağanüstü Toplantısı neticesinde açıklanan kararları yakından takip ettiğini belirtti.

Türkiye’nin tutumunu Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözde cumhuriyetleri tanımasının kabul edilmez olduğunu ifade etti.

Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergilediğini söyledi.

Krizin çözümüne ilişkin mesajları net bir şekilde ortaya koyduklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararının Minsk Anlaşmalarına aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz."

"Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık"

Türkiye'nin aynı zamanda Karadeniz ülkesi olduğunu kaydeden Erdoğan, "Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Karadeniz ülkesi olmanın bize yüklediği sorumlulukları bir kenara bırakamayız. Bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"Diğer ülkeler kabul ederse biz de bu buluşmada yerimizi alırız"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri artı Türkiye ve Almanya ile ortak zirve önerisini değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Böyle bir teklif eğer uygulama alanı bulursa biz tabii ki böyle bir teklifin içerisinde de yer alırız. Bunu zaten daha önce de ifade ettim. Bana göre olması gereken de budur. Sayın Zelensky'nin bu teklifi, olumlu bir yaklaşımdır. Bu olumlu yaklaşımı eğer gerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, gerekse diğer ülkeler kabul ederse biz de bu buluşmada yerimizi alırız."