Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bugün saat 20.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi öngörülüyor.