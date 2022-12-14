Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'daki temaslarının ardından özel uçak "TC-TUR" ile saat 18.10'da yurda döndü.
Gündem 14.12.2022, 18:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.
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