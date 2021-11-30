Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıl sonu büyüme hedefimiz asgari yüzde 10"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Küresel salgın döneminde her şeyden önce Türkiye özellikle bu 3 çeyrekte de farkıl bir ayrışım ortaya koydu. Yıl sonu itibarıyla da pozitif ayrışmayı devam ettireceği inancındayım. Bunu sadece biz değil OECD'de söylüyor açıklıyorlar. Beklentileri de aşarak böyle bir konuma gelmiş olması da özellikle aç kurtlar gibi bekleyenleri de şaşırttı. Biz şaşırmadık. İkinci ve üçüncü çeyrekte aldığımız sinyallerle beklentimiz 10'u bulacağız. Şüphemiz yok.

"Faizi düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz"

Şu anda performansta üzerinde durduğum, hep söylüyorum diyorum ki faizi düşürmek suretiyle biz yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme. Bu dört ana başlık bize büyümeyi getirecek. Bizim tahminimiz asgari 10 fakat bunun üzerine de çıkabilir. Bazı dostlarla yaptığımız özel görüşmelerde de bunun 10'un üzerine çıkabilir düşüncesini bizimle paylaşıyorlar. Yıl sonu itibarıyla enflasyonda da kendisini gösterecek Buna inanıyorum. Faiz sebep enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz.

Ayrıntılar gelecek...