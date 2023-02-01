Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır

TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhur İttifakı, birlik ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresidir. Türkiye’nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır.' dedi

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLER Mİ?

Cumhur İttifakı, birlik ve beraberliğin siyasetteki adresidir. Türkiye’nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açık. Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Cumhur İttifakı asla pazarlıklar üzerine kurulu değildir. İnandığımız değerlere inanan ve saygı gösterenlerle yol yürüyebiliriz. Bu anlamda yeni gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız. Bu arada yarın da inşallah Devlet Bey'i evinde ziyaret edeceğim.