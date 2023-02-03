banner38

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin 14 Mayıs'ta gideceği seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak yeniden tek parti faşizmini hortlatmak isteyen zihniyete karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz." dedi.

Gündem 03.02.2023, 15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Sultanbeyli'nin sorunlarını çözdük, altyapısını tamamladık"

Sultanbeyli, ilk yapılaşma dönemlerinde hepimizin bildiği sebeplerle sağlıksız şehirleşmenin sembollerinden biri haline gelmişti. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla başlayan, Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımızla devam eden süreçte Sultanbeyli'nin sorunlarını çözdük, altyapısını tamamladık. Elbette hala düzeltilmesi gereken görüntülere rastlıyoruz. Buna rağmen artık Sultanbeyli, 350 bini aşan nüfusuyla İstanbul'un en cazip ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor.

"Gençliğimiz de evvelallah parlamentoda yerini aldı"

30 yaşından önce 25'e, sonra 18'e seçme seçilme yaşını getiren kim, biz. Gençlere ya parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız diyen kimdi? Bu CHP… Biz dedik ki Fatih 18 yaşında bir çağ kapadı, bir çağ açtı. Onun torunları olarak bizim gençliğimiz de evvelallah parlamentoda yerini aldı.

"Açılışını yaptığımız eserler, konumları ve itibarı ile ihtimamı hak eden yerlerdir"

İlçemizi bugün her iki tarafta da iki büyük esere kavuşturuyoruz. Bugün açılışını yaptığımız eserler, konumları ve itibarı ile ihtimamı hak eden yerlerdir. Aydos Kalesi, 11. yüzyıla kadar uzanan geçmişi ve Abdurrahman Gazi'nin kahramanı olduğu fetih hikayesiyle milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Kalede 13 yıldır adeta iğneyle kuyu kazar gibi sürdürülen çalışmaların ve belediyemizin yaptığı yatırımların neticesinde ortaya böyle bir eser çıktı. Sultan Korusu da yaklaşık 127 bin metrekare bir alanda kütüphanesinden sosyal, kültürel, sportif tesislerine, yürüme ve bisiklet yollarından otoparkına kadar ilçemize yakışır bir mesire yeri oldu. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Aydos Kalesi'nin ve Sultan Korusu'nun ilçemize, şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Maziden atiye kurduğu güçlü köprüyle büyüyen, gelişen Sultanbeyli'ye bu güzel eserleri kazandıran belediyemizi, belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum.

"İstanbul, itina eser, fedakarlık ister, gayret ister"

İstanbul, asla ihmale gelmeyen bir şehirdir. İstanbul, itina eser, fedakarlık ister, gayret ister, hepsinden öte kendisine tutkuyla bağlanılmasını ister. Burası, öyle bir yerdir ki bu şehre aşkla hizmet edenin aşamayacağı hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceği hiçbir sıkıntı olmaz. Biz siyasete başladığımız ilk yıllardan, belediye başkanlığımız dönemine, sonrasında sorumluluk üstlendiğimiz her yerde bu anlayışla hareket ettik. Bakanlıklarımızla, kurumlarımızla bu şehri hak ettiği yatırımlara kavuşturmak için gece gündüz çalıştık. Hangi işin hangi kurumun sorumluluğunda olduğuna bakmadan İstanbul'un her meselesinin çözümüne dört elle sarıldık. Şayet kendi halinde devam etse ulaşımıyla, suyuyla, çöpüyle, kanalizasyonuyla, arıtmasıyla, elektriğiyle, doğal gazıyla velhasıl tüm altyapısıyla çöküp kalkacak, ayakta duracak mecali olmazdı. Ama İstanbul'u biz yeniden ayağa kaldırdık.

"Marmaray ve Avrasya Tüneli'yle biz bu ülkede tarih yazdık, tarih"

Biz gelmeden önce İstanbul'da çöp, çukur, çamur vardı. CHP bu demek. Şimdi boğazın her iki yakasında yaptığımız devasa yatırımları, ya hu denizin altından geçirdiğimiz Marmaray ve Avrasya Tüneli'yle biz bu ülkede tarih yazdık, tarih. Fatih, karadan kadırgaları yürüttü, onun torunları olarak biz de Marmaray'ın altından raylı sistemi yürüttük. Bay Bay Kemal, var mı böyle bir eseriniz? Yanındakiler, var mı böyle bir eseriniz? Büyükşehirler var elinizde bu büyük şehirlerde ne yaptınız ya söyleyin? Şunu yaptık deyin. Hiç… İstanbul susuz muydu? İstanbul'a suyu 110 kilometreden biz getirmedik mi? Biz laf üretmedik, iş ürettik iş.

"Şimdi düşünün nerelerden nerelere geldik"

Şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak imkanları yüzlerce kilometre öteden alıp buralara taşıdık. İşte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Şimdi düşünün nerelerden nerelere geldik. İlçelerde de belediye başkanlarımızın verdikleri mücadelenin, gösterdikleri gayretin yakın şahidiyiz. Elbette bir şehrin önce bünyesindeki kanserli hücrelerden arındırmak, ardından ekonomik ve sosyal potansiyelini harekete geçirmek, aynı zamanda da tarihi ve insani güzelliklerini ortaya çıkarmak, bunların hiçbiri kolay kolay olmuyor. Üstelik tüm bu çalışmaları, yaptıklarımızı engellemek, hatta tersine çevirmek için buldukları hiçbir fırsatı kaçırmayan bir güruha rağmen yürütüyorsanız işiniz daha zor.

"Avrupa'nın aferin demesine bunlar muhtaç"

Ülkenin ve İstanbul'un enerjisini tüketerek, vaktini ve imkanlarını heba ederek, yıllarını çalanlar hiç boş durmadı, durmuyor. Kendi köhne düzenlerini sürdürmek için vesayetten darbeye, terör örgütlerinden emperyalistlere kadar herkese göz kırpanlar hep olduğu gibi yine karşımızda kol kola girdiler. Avrupa'nın aferin demesine bunlar muhtaç. Biz ise işte karşımdaki milletimin aferin demesine ihtiyacımız var. Bunlar herkese eyvallah ederler. Bir tek değerleriyle, inancıyla, tarihiyle, kültürüyle, ihtiyaçlarıyla, beklentileriyle bu millete dönüp bakmazlar. Biz de hayatımızın her safhasında olduğu gibi bugün de sadece Allah'a güveniyor, sadece milletimizden destek bekliyoruz.

"Yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz"

Tek parti özentisi faşist zihniyetin rahmetli Menderes'in, yarın Aydın'dayım, Menderes'in oradayım yarın, 'yeter söz milletindir' diyerek milletimiz adına sergilediği meydan okumayı aradan geçen üç çeyrek asra rağmen hala hazmedemediğini görüyoruz. Esasen bizim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan başlayarak milletimizle birlikte bunlara karşı girdiğimiz her seçim, kazandığımız her başarı yeni bir meydan okumaydı. Ülkemizin 14 Mayıs'ta gideceği seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak yeniden tek parti faşizmini hortlatmak isteyen zihniyete karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz.

#cumhurbaşkanı erdoğan
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 51
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Adana Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 21 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Gaziantep FK 21 25
10. Alanyaspor 21 25
11. Karagümrük 20 23
12. Ankaragücü 20 22
13. Kasımpaşa 21 22
14. Sivasspor 21 21
15. Antalyaspor 20 21
16. Giresunspor 21 21
17. Hatayspor 20 20
18. İstanbulspor 21 18
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 19 50
2. Real Madrid 19 45
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 19 31
7. Rayo Vallecano 19 29
8. Osasuna 19 28
9. Athletic Bilbao 19 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 19 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6
banner23