Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edeceğini açıkladı.
Gündem 01.02.2023, 21:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
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|15. Leeds United
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|20
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|20. Southampton
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|18
|47
|2. Real Madrid
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|42
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