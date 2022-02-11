Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat yıl dönümünde 2. Abdülhamid Han'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından vefatının 104. yılında Sultan 2. Abdülhamid Han'ı andı.
Gündem 11.02.2022, 01:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 104. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Ahirete irtihalinin yıl dönümünde cennetmekan Sultan II. Abdülhamid Han'ı rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.
Ahirete irtihalinin yıl dönümünde cennetmekân Sultan II. Abdülhamid Han’ı rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/hv9ht3Vzjq— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 10, 2022
Erdoğan, paylaşımına ayrıca Sultan 2. Abdülhamid'in görselini de ekledi.
Kaynak: AA
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