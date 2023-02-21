Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Osmaniye'deki çadır kentte incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'de depremzedeler için oluşturulan çadır kentte incelemelerde bulundu.
Gündem 21.02.2023, 19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve çalışmaları yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Osmaniye'ye geldi.
Depremzedeler için kurulan çadır kentte vatandaşları ziyaret eden Erdoğan, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Konut sorunu ve diğer sıkıntıların en kısa zamanda aşılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz sabır, Rabb'im sabırlar versin. Dediğim gibi bir yıl müsaade edin, sizi aç açıkta bırakmayız. Sizler bize emanetsiniz." dedi.
Çadır kentteki çocuklarla sohbet eden Erdoğan, şehit ailesiyle de bir araya geldi.
Kaynak: AA
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