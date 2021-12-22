Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Memur-Sen arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV'nin aktardığı habere göre, bugün saat 16.00'da Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüşecek.

Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile de bir görüşme gerçekleştirmiş ve ek zam talebini iletmişti.