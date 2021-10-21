Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir kafede çoğunluğu gençlerden oluşan vatandaşlarla sohbet etti.
Gündem 21.10.2021, 17:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki bir kafeyi ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla sohbet etti.
Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, Bahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir kafeye gitti.
Erdoğan, çoğunluğu gençlerden oluşan kafe müşterileriyle sohbet etti.
Çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.
Erdoğan, bir saat kaldığı kafeden ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görme fırsatı bulan vatandaşların bazıları da bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Kaynak: AA
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