Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Mahallesi'ndeki girdiği pastanede vatandaşlarla sohbet etti.
Gündem 27.08.2022, 23:38
Vahdettin Köşkü'ndeki çalışmalarının ardından Beylerbeyi Mahallesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir pastaneye girdi.
Burada bir süre oturan, çay ve kahve ikramı eşliğinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.
Yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra pastaneden ayrıldı.
Kaynak: AA
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