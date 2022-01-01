Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla çay içti
İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de bir kıraathane'de vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.
Gündem 01.01.2022, 19:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'deki bir kıraathanede vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sarıyer'e bağlı Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret ettikten sonra Gümüşdere Mahallesi'ndeki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada çay içerek vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, kıraathane önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
Kaynak: AA
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