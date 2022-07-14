Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları İstanbul Saraçhane Meydanı'na davet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda vatandaşları 15 Temmuz'da İstanbul Saraçhane Meydanı'na davet etti.
Gündem 14.07.2022, 18:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün vatandaşları, yarın İstanbul Saraçhane Meydanı'nda saat 17.30'da düzenlenecek 15 Temmuz programına davet etti.
Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız.
Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum.
Kaynak: AA
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