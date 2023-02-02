Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı siyasi değil milli bir vizyondur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla Afyon-Şuhut yolu açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Afyon-Şuhut yolunun hayırlı olmasını diliyor, mühendisinden işçisine tebrik ediyorum. Bölgedeki trafik daha hızlı ve güvenli bir şekilde işleyecek.

Amacımız, bu ülkenin istisnasız her yerine kara yoluyla kolayca erişilebilmesini sağlamaktır.

"Egzoz salınımını yıllık 2 bin 200 ton azaltacağız"

Yine bu projeyle Vakitten 58,5 milyon lira, akaryakıttan 18 milyon lira tasarruf sağlayacak, egzoz salınımını yıllık 2 bin 200 ton azaltacağız. Kabına sığmayan Afyon'a yeni bir nefes olacağına inanıyorum.

Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin metreye çıkarma hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Hükümete geldiğimizde 6 bin kilometreydi. Biz 29 bin kilometreye çıkarttık.

Vatandaşlarımız bu yollarla sevdiklerine kolayca kavuşuyor. Ağır vasıta araçlarımız hem hızlı hem de yıpranmadan gidecekleri yerlere varıyor.

İster binek ister ticari olsun tüm sürücülerin kabusu dağları tünellerle deldik, azgın suları köprülerle aştık. Sadece yaptığımız yolları viyadükleri kullanarak bir yere varmak keyif haline gelmiştir. Anlattıklarımın hepsi ulaştırmanın kara yoludur. Bunlara bir de baştan aşağı yenilediğimiz demir yolları var. Daha bunun 51 ile yaygınlaştırdığımız hava yolları var. Yolcu ve kargo terminalleri var.

"Ulaştırma ve haberleşme alanındaki yatırımlar 200 milyar doları buluyor"

Açtığımız ticaret limanları, yat limanları var. Türkiye'ye sadece ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımlar 200 milyar doları buluyor. Bu şekilde yaptığımız projeler sayesinde 81 ilimizi ihracatla buluşturduk.

Ülkemizin batısından doğusuna her karışını kucaklayan en adil ve ekonomik altyapısını kurduk.

Fabrika kuran, atölye açan, tarıma yönelen girişimcimiz ile buralarda çalışanların hayır duaları tüm yorgunluğumuzu almaya yetiyor. Her yatırımı milletimizin hanesine yazdırdığımız her başarıyı, Türkiye yüzyılının girizgahı olarak kabul ediyoruz.

Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz atılımı 2023 hedeflerimiz gibi bir vizyon olarak görüyoruz. Türkiye buna hiç olmadığı kadar yakındır. 85 milyon vatandaşımın her biri diğer tüm ayrılıkları bir kenara bırakarak milli vizyona sahip çıkmayı teklif ediyorum.