Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Gündem 10.04.2022, 23:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk Polis Teşkilatı’nın 177'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 10, 2022
Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/LzFl7ZRWYf
Kaynak: AA
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